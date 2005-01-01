Эксперты объяснили решение Москвы не направлять наблюдателей на Украину

«У МИД появится в разы больше доводов о недемократичности выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Денис Денисов, комментируя сообщение МИД о том, что российские наблюдатели не поедут на выборы президента Украины. С одной стороны, внимание к действиям Киева привлечено. С другой – наблюдатели избежали опасности, которая грозила бы им в случае приезда, отмечают эксперты.

В понедельник в МИД сообщили, что Россия отказывается направлять своих наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их угрозе заведомого преследования. В минувшую среду Центризбирком Украины отказался регистрировать 24 россиянина в составе миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах президента. В феврале Верховная рада приняла закон, запрещающий пускать наблюдателей из «страны-агрессора».

«Рада ведь приняла закон, запрещающий российским наблюдателям пересекать украинскую границу. Потому направляй или не направляй – все равно их не пустят. Зачем дополнительно объявлять, что мы не отправим их? Вопрос», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов видит ответ на этот вопрос в следующем: во-первых, МИД был технически обязан сделать такое заявление. Во-вторых – и это можно считать главным в этой ситуации – это решение позволяет в очередной раз подчеркнуть, что существует такая проблема.

«Решение МИД выглядит логичным. Кроме того, еще часа не прошло после заявления МИД России, как украинские власти заявили о запрете на въезд журналисту из Италии. И таких новостей мы будем видеть все больше. В комплексе все это доказывает, что официальный Киев своими действиями нарушает базовые принципы ОБСЕ и в очередной раз дает основания после завершения выборов не ждать позитивного отчета о выборах», – пояснил Денисов.

«Вообще это был бы хороший повод не признавать результаты выборов. С другой стороны, их можно не признавать на основании того, что Украина не может обеспечить безопасность наблюдателей и не допускает наблюдателей к контролю за избирательным процессом», – отметил Жарихин.

По его мнению, выборы признавать нельзя. «Особенно если, вопреки социологическим опросам и благодаря каким-то махинациям, во второй тур выйдет и победит Петр Порошенко. Это будет явно свидетельствовать о широкомасштабных фальсификациях», – резюмировал Жарихин.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии, рейтинг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского впервые превысил 30%. На третьем месте в этом опросе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 12,5% потенциальных избирателей. За действующего президента Петра Порошенко намерены проголосовать немногим более 17%.

Также, согласно данным опроса, экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко готовы поддержать около 7% опрошенных, и около 10% отдают предпочтение лидеру партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать.