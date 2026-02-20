В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Александра Авдонина сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, передает URA.RU.

Авдонин с 1993 года работал в музее, заведовал залом памяти Романовых и организовал Романовские чтения, которые проходили с 1990-х по 2018 год.

Заместитель гендиректора по научной работе Светлана Корепанова отметила, что до последнего поддерживала с ним связь, а о его смерти в музей сообщили сегодня.

Авдонин стал известен как первооткрыватель места захоронения останков семьи императора Николая II. В 1979 году вместе с писателем Гелием Рябовым он обнаружил скрытое захоронение в урочище Ганина Яма.

В течение 12 лет Авдонин хранил эту информацию в тайне. В 1991 году участники поисков создали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение» для официального признания находки.

Историк посвятил дальнейшую жизнь поиску и признанию останков, выпустил две книги: «Ганина яма» и «В жерновах революции».

Он сотрудничал с криминалистом Владимировым Соловьевым из Следственного комитета России и генетиками, участвовавшими в расследовании гибели династии Романовых.

В экспозиции музея представлены реконструкции облика Романовых на основе найденных черепов.

Имя Авдонина и его вклад в изучение истории династии Романовых отражены в фондах музея и в специальном разделе экспозиции «Дом Романовых и Урал».

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Институт национальной памяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» и инициировал переименование улиц, связанных с царской семьей, на Украине.