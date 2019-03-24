Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее

Несколько посетителей выставки «Николай II. Семья и престол» в Государственном Историческом музее самовольно повесили на стену портрет императрицы Александры Федоровны с брелком в руках.

Картина провисела на выставке около двух дней, пока на нее не обратили внимание школьницы, передает РИА «Новости».

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова сказала, что инцидент стал болезненным для учреждения.

«Это выяснилось еще вчера, когда в ходе обхода было обнаружено, что на стене висит предмет, который не имеет отношения к выставке, были просмотрены камеры внутреннего наблюдения и, собственно говоря, все эта акция была налицо. Пять человек, которые спланировали заранее поход в Исторический музей, можно так сказать, один из них отвлекал смотрительницу, другие снимали то, что выложено в СМИ, третьи вешали», – рассказала она.

Она отметила, что неизвестные не вызвали подозрения у смотрительницы зала.

По мнению Лемиговой, подобные ситуации являются признаком того, что в обществе «не все нормально».

В среду по нескольким залам Третьяковской галереи прошелся мужчина в нижнем белье, пока его друзья вешали свои картины. Участница перформанса рассказала, как проходила акция.