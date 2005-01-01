Участница рассказала подробности перформанса с мужчиной в трусах в Третьяковке

Участница перформанса с мужчиной в трусах в Третьяковской галерее Евгения Ромодина рассказала в СМИ, как проходила акция.

«Нас было шесть человек, ещё несколько друзей просто снимали все на видео. Я повесила в зале репродукцию своей картины «Утка-дрон». На картине «утка» – это человек, под чьим управлением разбился дрон. Неумелое использование прогресса... Всего мы повесили четыре картины – нашли место напротив белого камина в зале Врубеля», – рассказала Ромодина изданию Metro.

Девушка пояснила, что инициатором был человек под ником Maarangam, который является художественным лидером и идейным вдохновителем всех участников группы.

После перформанса в Третьяковской галерее инициатор улетел на самолете в Голландию, добавила она.

Акцию, по ее словам, срежиссировал Александр Сталинский, а раздевался «паркурщик-художник» Том Ва.

«Этот парень отличается неординарными выходками. Планировали, что Том будет бегать от охраны! Но, видимо, слишком уж он был похож на произведение искусства и вписывался в общий антураж, а заведующие залами Третьяковки не заметили, что он был не совсем одет», – отметила Ромодина.

По ее подсчетам, Том простоял около картины Врубеля порядка 10 минут.

Участница акции пояснила, что ее уже допросили в полиции и она написала объяснительную. По ее словам, ей не грозит преследование со стороны правоохранительных органов.

«Все нормально, парни готовы даже 15 суток сидеть, а я – беременная, меня не возьмут. Мне просто пошалить хотелось в Третьяковке. Я ни о чем не жалею. Было забавно. Озорство в Третьяковке – я сразу согласилась», – сказала девушка.

В среду по нескольким залам Третьяковской галереи прошелся мужчина в нижнем белье. В музее произошедшее назвали несанкционированным перфомансом, допустив, что его устроили «современные художники».