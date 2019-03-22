УПЦ подала в суд на минкультуры Украины

Каноническая Украинская православная церковь подала в суд на министерство культуры Украины из-за требования о переименовании и перерегистрации, сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви в министерство культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм части 7 и части 8 статьи 12 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», – сообщили в пресс-службе суда, передает РИА «Новости».

В частности, УПЦ просит признать противоправными действия минкульта по размещению на его официальном сайте и в официальной прессе – газете «Урядовый (правительственный) курьер» перечня религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свой устав относительно переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке.

«Решается вопрос об открытии административного производства по делу», – добавили в суде.

В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. В соответствии с документом, у канонической Украинской православной церкви есть четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав. В УПЦ заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд в связи с принятием документа.

Кроме того, в январе Верховная рада приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее храмов.