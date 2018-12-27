Вступил в силу закон о переименовании УПЦ

Закон о переименовании религиозных организаций Украины, «руководящий центр которых находится в государстве, совершившем военную агрессию» против страны, вступил в силу.

Как передает «Интерфакс», официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» в среду обнародовало текст документа.

Согласно закону, в течение девяти месяцев общинам, которых коснутся его положения, необходимо поменять свое название и направить соответствующие документы в органы госвласти.

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении названия канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее Верховная рада Украины утвердила законопроект, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Экспертное управление Рады заявило, что этот закон нарушает конституцию.

В УПЦ заявили, что требование о переименовании может спровоцировать эскалацию агрессии в отношении УПЦ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, к чему приведет переименование УПЦ.