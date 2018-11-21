Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении названия канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Порошенко утвердил поправки в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», сообщает пресс-служба украинского президента.

«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать», – сказал Порошенко.

Он заявил, что изменения соответствуют принципам свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, и никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

В четверг Верховная рада Украины приняла законопроект, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Экспертное управление Рады заявило, что этот закон нарушает конституцию.

В УПЦ говорили, что требование о переименовании может спровоцировать эскалацию агрессии в отношении УПЦ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, к чему приведет переименование УПЦ.