В УПЦ прокомментировали свое «переименование» Радой

Требование переименовать каноническую Украинскую православную церковь может спровоцировать эскалацию агрессии в отношении нее, заявили в УПЦ.

«Внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской православной церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений», – сообщает УПЦ, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Верховная рада Украины приняла законопроект, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия. После этого в украинском парламенте завязалась драка.

В РПЦ посчитали принятие Верховной радой законопроекта о лишении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ее названия примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы.

Свыше 2 тыс. человек вышли в Киеве на молебен из-за «антицерковных» законов.