Тысячи прихожан УПЦ вышли в Киеве на молебен из-за «антицерковных» законов

Больше 2 тыс. прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принимают участие в молебне около здания парламента в Киеве; люди просят не допустить принятия законопроектов, которые нарушат их конституционные права, заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Архиепископ Климент заявил, что у здания Рады собрались больше 2 тыс. верующих; прихожане «совершают молебен, просят Божью матерь, чтобы она вразумила депутатов не принимать тех законов, которые направлены на дискриминацию верующих и на ущемление фундаментальных прав, свободы совести и свободы исповедовать ту религию, которую каждый считает необходимой», передает ТАСС.

Он отметил, что молебен проходит в мирной обстановке, без присутствия представителей националистических сил. При этом здание Верховной рады охраняется полицией.

Напомним, в четверг Верховная рада планирует рассмотрение двух законопроектов по церковной тематике. Один из них касается возможного переименования канонической УПЦ, а второй предполагает упрощение процедуры внесения изменений и перерегистрации уставов религиозных общин; это позволит судьбу прихода решать верующим общины, а не епархиальному руководству или митрополии.

Отметим, что Киев оказывают давление на священнослужителей УПЦ. В частности, на допрос будет вызван настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Также известно, что на Украине собираются отобрать важнейшие духовные центры у канонической церкви.