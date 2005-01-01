Рада приняла закон о лишении УПЦ храмов

Украинские депутаты на заседании в четверг со второй попытки принял закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее храмов.

Такое решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Закон предусматривает, что прихожане получат право менять юрисдикцию религиозных общин, внося изменения в устав религиозной организации. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются на собрании религиозной общины не менее чем двумя третями от числа ее членов.

Согласно документу, решение заверяется подписями членов религиозной общины, которые его поддержали. Решение о смене юрисдикции религиозной общины также подлежит регистрации.

В законе говорится, что изменение подчиненности религиозной общины не влияет на ее право собственности и другие имущественные права. В то же время предлагается статью закона «О свободе совести и религиозных организаций» дополнить новым предложением следующего содержания: «религиозные организации могут быть ограничены в осуществлении права собственности только в случаях и в порядке, предусмотренных законом».

«Запрещается совершать любые действия, следствием которых может стать отчуждение имущества религиозной организации, в частности его продажа, обмен, залог, установление ипотеки, бесплатная передача в собственность и управление другим лицам, до завершения процедуры изменения подчиненности… путем регистрации новой редакции устава», – говорится в законе.

В принятом Радой документе отмечается, что часть общины, которая не согласна с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем).

Теперь документ должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

В среду стало известно, что в украинском селе Шандровец Львовской области представители так называемой Православной церкви Украины вместе с местными властями выломали двери в местном храме канонической УПЦ и захватили его.

Тогда же в селе Оленовка Черниговской области неизвестные захватили храм Украинской православной церкви, чтобы перевести его в так называемую Православную церковь Украины.