Храм УПЦ в Черниговской области захватили и перевели в «новую церковь»

В селе Оленовка Черниговской области неизвестные захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ), чтобы перевести его в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Юрист Виктор Маковий рассказал, чтово вторник на собрание в Оленовке нагрянули 25 неизвестных и потребовали вынести на голосование вопрос о переходе местной религиозной общины из УПЦ в ПЦУ, сообщает 112.ua.

«Сельский голова поставил вопрос на голосование. Из местных жителей его поддержали лишь двое, еще 24 голоса дали эти неизвестные. Кроме того, в итоговом протоколе пририсовали еще 11 голосов, так, что в итоге получилось 37 голосов за переход», – сказал он.

По его словам, местные возмутились, но глава Борзнянской администрации подписала протокол.

Благочинный Борзнянского округа протоиерей Иоанн рассказал, что на следующий день возмущенные прихожане собрались у храма, но те же неизвестные пригрозили применить силу, и люди разошлись.

Маковий также отметил, что неизвестные привезли к храму своего батюшку, вскрыли замки и проникли в церковь.

Между тем представитель департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской облгосадминистрации Алексей Степаненко объявил о том, что на собрании в селе Оленовка «люди проголосовали за переход к ПЦУ».

Настоятель храма Александр Гладыш назвал решение провокацией и заявил, что за переход церкви голосовали люди, которые не имеют к Оленовке никакого отношения.

В воскресенье стало известно, что раскольники из «новой церкви» Украины захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области.

В декабре пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ Владимир Пучков говорил, что украинские власти начали активный процесс перевода храмов УПЦ под юрисдикцию новой церковной структуры.