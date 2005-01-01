Чубайс заявил о возмещении всех затрат государству на создание Роснано

Построенные при участии Роснано предприятия за 10 лет выплатили в бюджет 132,4 млрд рублей налогов, сообщил председатель правления компании Анатолий Чубайс.

Всего при участии Роснано было построено 97 предприятий. По словам Чубайса, налоговые отчисления портфельных компаний позволили вернуть государству 130 млрд рублей, вложенные в создание самого Роснано, пишут «Ведомости».

Роснано также отчиталось о выходе из капитала компаний, в которые инвестировало. Так, в 2018 году институт развития продал 15 портфельных компаний, в том числе производителя солнечных батарей ГК «Хевел», федеральную сеть диагностических центров компьютерной томографии «ПЭТ-технолоджи» и американского производителя WiFi-решений Quantenna Communications. Общая доходность выходов в 2018 года превысила 18%.

Всего к концу 2018 году Роснано продало долю в 50 проектах, средняя доходность по всем этим инвестициям составила 16,4%, сообщил Чубайс.

Ранее в марте глава Роснано доложил президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль госкорпорации за 2018 год составила рекордные 5,6 млрд рублей.