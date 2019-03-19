Чубайс отчитался перед Путиным о результатах работы Роснано

Глава Роснано доложил президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль госкорпорации за 2018 год составила рекордные 5,6 млрд рублей.

По словам Чубайса, госкорпорация перечислит в федеральный бюджет около 550 млн рублей в качестве дивидендов, передает ТАСС.

«Чистая прибыль – 5,6 млрд рублей, это самая высокая прибыль за все время существования компании», – заметил глава Роснано.

Он также напомнил, что около 10 лет назад, когда госкорпорация начала активную работу, из бюджета ей было предоставлено 130 млрд рублей. С тех пор, по словам Чубайса, построенные Роснано заводы уже принесли в бюджеты 132 млрд рублей в виде налогов.

Чубайс утверждает, что за десять минувших лет госкорпорацией было построено 97 заводов, на них трудятся 39 тыс. человек, причем эти предприятия сами инвестируют в развитие науки.

Глава госкорпорации также подробно доложил президенту о работе Роснано по развитию ядерной медицины, в сфере возобновляемой энергетики и электротранспорта.

Чубайс по просьбе Путина отдельно доложил о проекте создания солнечных панелей, которые они обсуждали на одной из предыдущих встреч. По словам главы Роснано, эту технологию Россия уже экспортирует в другие страны.

Кроме того, Чубайс доложил главе государства, что госкорпорация планирует создать фонд совместно с Газпромом для работы по развитию использования газомоторного топлива, в том числе созданию сети заправочных станций.

Помимо этого, со второго квартала 2019 года Роснано также планирует начать финансирование дальневосточных венчурных проектов, сообщил глава госкорпорации.

«Дорогие вещи на самом деле, но если пройти этот [первоначальный] этап, то конкурентоспособность резко повышается», – подчеркнул президент, комментируя планы госкорпорации по развитию использования газомоторного топлива.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно об остановке приватизации Роснано после сигнала ФСБ.