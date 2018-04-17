Стало известно об остановке Путиным приватизации Роснано после сигнала ФСБ

ФСБ не допустила приватизацию управляющей компании «Роснано», сотрудники которой обратились к президенту России Владимиру Путину, следует из доклада генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

«Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», – цитирует документ «Интерфакс».

Отмечается также, что «в результате информирования органами ФСБ не допущено утраты государственного контроля над активами АО «Роснано» стоимостью 147 млрд рублей».

Подчеркивается, что также была приостановлена приватизация ООО «УК «Роснано» по заниженной цене.

УК «Роснано» не владеет активами, а управляет ими. Активы портфельных компаний сосредоточены на балансе АО «Роснано», приватизация УК не ведет к потере госконтроля над материнским АО, пояснил близкий к госкомпании источник. Он отметил, что всецело поддерживает усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты контроля государства над принадлежащими ему активами «Роснано».

«Менеджмент УК «Роснано» приложил максимум усилий для увеличения стоимости активов АО «Роснано» со 101 млрд рублей (вклад государства в капитал) до 156 млрд рублей на конец 2017 года», – сообщил представитель компании.

В апреле 2013 года глава Роснано Анатолий Чубайс сообщал, что компания планирует закрыть сделку по размещению 10% своих акций среди частных инвесторов (private placement). По его словам, потенциальные покупатели: два и более международных или российских инвестора. При этом в мае 2013 года президент России Владимир Путин заявлял, что приватизация Роснано в ближайшем будущем не планируется.

В 2011 году правительство России обнародовало предложения по расширению объемов приватизации крупнейших компаний и банков на период до 2017 года. Тогда кабмин одобрил предложение Роснано о продаже 10% акций в 2012-2013 годах. Частное размещение (private placement) – размещение ценных бумаг среди определенного числа известных инвесторов без публичного предложения всем желающим.

АО «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации российской государственной корпорации нанотехнологий. В собственности государства находится 100% акций Роснано.