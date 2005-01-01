Правозащитники решили добиться обнародования дела Колчака

Взгляд
21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
Разделы

Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто станет истинным наследником Назарбаева

Дарига Назарбаева с отцом на встрече с королевой Елизаветой ВторойФото: Chris Jackson/Reuters
Комбинация, разыгранная Нурсултаном Назарбаевым на вершине власти Казахстана, приобретает все более ясные черты. Неожиданная отставка с поста президента с переходом этой должности Касыму Токаеву была лишь первым этапом. Следующим шагом стало избрание дочери Назарбаева Дариги спикером сената. Какими будут дальнейшие ходы Назарбаева и является ли Дарига настоящим наследником? Подробности...
Перейти а раздел…

Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
Перейти а раздел…

Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

На Казахстан будут давить с удвоенной силой

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин назначил врио главы Мурманской области
            Принят закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимумаВладелец «Морского старта» отказался от украинской ракеты «Зенит»В Нафтогазе заявили о решении Газпрома прекратить транзит с 2020 годаПосольство США обвинило генпрокурора Украины во лжи
            Назван срок первого полета новейшего российского самолетаБывшая жена коммуниста Грудинина попросила полицию о защитеПорошенко раскритиковали за передачу новой техники ВСУГермания и Австрия объявили о раскрытии всемирной допинговой сети
            Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РоссииПодтвердилась причастность россиян и украинцев к вооруженному нападению на БалиАваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскимиВ аэропортах Грузии отказались от «русской транскрипции» украинских городов

            Главная тема


            Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

            Вторая мировая война


            Польше не понравилась «историческая логика» России

            «мы победим»


            Трамп сравнил американские танки с российскими

            Видео

            мэр в отставке


            Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

            возрождение дивизий


            Как и зачем меняется структура российской армии

            «подтолкнуть Вучича»


            Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

            спор вокруг Huawei


            США проигрывают Китаю битву за Европу

            рынок еврооблигаций


            Желающие дать России в долг бьют рекорды

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Право на аборт


            Анна Долгарева: В чем причина материнского безумия

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?

            Правозащитники решили добиться обнародования дела Колчака

               21 марта 2019, 11:15
            Фото: public domain
            Текст: Наталья Ануфриева

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака, однако исследователи пока не смогут с ним ознакомиться; правозащитная группа «Команда 29» намерена через суд получить доступ к материалам дела.

            Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака. В сентябре 2018 года он направил в спецслужбу запрос о рассекречивании, указав, что часть информации из дела уже была изложена в Смоленском районном суде Петербурга по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала и опубликована на сайте суда, передает «Коммерсант».

            В ноябре Центральный архив ФСБ сообщил Острякову, что материалы дела переданы для экспертной оценки.

            В 2019 году замначальника Центрального архива ФСБ Николай Иванов уведомил активиста, что «указанное дело рассекречено в установленном порядке». Однако в архиве подчеркнули, что доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных, ограничен.

            Зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров, один из ведущих специалистов по истории органов ВЧК-ОГПУ-НКВД, заявил, что проблема с доступом к уголовным делам лиц, которым было отказано в реабилитации, есть давно, и пока у нее нет решения.

            По его словам, «в законах вообще нет запрета на ознакомление с делами в зависимости от того, были ли люди реабилитированы или нет».

            При этом суды принимают решения об отказе на основании п. 5 приказа Минкульта, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года №375/584/352, который гласит, что документ не регулирует вопросы доступа к материалам дел в отношении нереабилитированных лиц; тут же добавляется, что гражданам на обращения по доступу к материалам дел по лицам, которым отказали в реабилитации, «выдаются справки о результатах пересмотра».

            Отмечается, что «Мемориалу» еще ни разу не удалось добиться получения дел на нереабилитированных.

            Петров заявил также, что ФСБ не может ответить, при каких условиях дела на нереабилитированных могут быть открыты: «Получается, что они закрыты навечно? Но «навечно» не бывает. Закон «Об архивном деле» говорит о 75-летнем сроке с момента создания документов, в которых есть личная тайна. А закон «О государственной тайне» предусматривает срок в 30 лет, который продлевается в исключительных случаях».

            По его оценкам, количество нереабилитированных жертв политических репрессий составляет сотни тысяч человек.

            У юристов правозащитной группы «Команда 29», которые представляют интересы Острякова, уже есть варианты дальнейших действий. Первый из них – это «послать в ФСБ запрос на ознакомление с материалами дела, получить отказ и обжаловать его», а второй – «оспорить отказ в реабилитации адмирала Колчака», рассказал юрист Максим Оленичев.

            Он добавил, что «мы можем подать ходатайство о пересмотре решения Забайкальского окружного военного суда за 1999 год, так как адмирал был убит по политическим причинам».

            20 лет назад Забайкальский суд счел, что адмирал не воспрепятствовал террору против гражданского населения на территории, занятой его войсками. Оленичев сообщил, что в 2017 году юристы «Команды 29» обжаловали в Верховном суде России п. 5 приказа за 2006 год, и суд подтвердил, что этот нормативный акт не создает препятствия для ознакомления с делами.

            Однако это определение ВС необязательно для исполнения нижестоящими судами.

            Остряков надеется добиться обнародования дела Колчака и после поднять дискуссию в обществе.

            «Вопрос для дискуссии такой: можно ли отказывать в реабилитации человеку, который не был осужден? Каким образом осуществляются политические репрессии и как власть защищает тайну об этом? Конечно, Колчак – фигура противоречивая, он сам давал указания о репрессиях. Но мы стоим на позиции права или на принципах «око за око»?» – говорит активист.

            Сам он ранее сталкивался с отказами ФСБ в предоставлении материалов дел: его семья тщетно пыталась получить материалы по прадеду, репрессированному, но не реабилитированному.

            Александр Колчак – российский исследователь Арктики, адмирал, в годы Гражданской войны один из руководителей Белого движения, верховный правитель России в 1918–1920 годах.

            В 1917 году он был командующим Черноморским флотом. Признал Временное правительство, но покинул Черноморский флот после требования матросов сдать оружие.

            В июле 1917 года покинул страну, но в сентябре 1918-го приехал в Сибирь, где присоединился к Временному всероссийскому правительству и был выбран верховным правителем.

            Правительству Колчака была подконтрольна значительная часть Сибири и Урала, его войска предпринимали попытки соединения с частями Белого движения в других регионах страны.

            Колчак приказал расследовать убийство царской семьи, получил доступ к золотому запасу России (500 тонн). Его внутренняя политика вызывала протесты и восстания в тылу.

            В январе 1920 года адмирала предали союзники: командование Чехословацкого корпуса задержало его во время отступления на восток и передало вместе с золотом большевикам в обмен на эвакуацию корпуса из России.

            В ночь на 7 февраля 1920 года Колчака расстреляли без суда в Иркутске по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

            В марте 2019 года умер Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Колчака.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............