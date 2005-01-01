Правозащитники решили добиться обнародования дела Колчака

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака, однако исследователи пока не смогут с ним ознакомиться; правозащитная группа «Команда 29» намерена через суд получить доступ к материалам дела.

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака. В сентябре 2018 года он направил в спецслужбу запрос о рассекречивании, указав, что часть информации из дела уже была изложена в Смоленском районном суде Петербурга по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала и опубликована на сайте суда, передает «Коммерсант».

В ноябре Центральный архив ФСБ сообщил Острякову, что материалы дела переданы для экспертной оценки.

В 2019 году замначальника Центрального архива ФСБ Николай Иванов уведомил активиста, что «указанное дело рассекречено в установленном порядке». Однако в архиве подчеркнули, что доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных, ограничен.

Зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров, один из ведущих специалистов по истории органов ВЧК-ОГПУ-НКВД, заявил, что проблема с доступом к уголовным делам лиц, которым было отказано в реабилитации, есть давно, и пока у нее нет решения.

По его словам, «в законах вообще нет запрета на ознакомление с делами в зависимости от того, были ли люди реабилитированы или нет».

При этом суды принимают решения об отказе на основании п. 5 приказа Минкульта, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года №375/584/352, который гласит, что документ не регулирует вопросы доступа к материалам дел в отношении нереабилитированных лиц; тут же добавляется, что гражданам на обращения по доступу к материалам дел по лицам, которым отказали в реабилитации, «выдаются справки о результатах пересмотра».

Отмечается, что «Мемориалу» еще ни разу не удалось добиться получения дел на нереабилитированных.

Петров заявил также, что ФСБ не может ответить, при каких условиях дела на нереабилитированных могут быть открыты: «Получается, что они закрыты навечно? Но «навечно» не бывает. Закон «Об архивном деле» говорит о 75-летнем сроке с момента создания документов, в которых есть личная тайна. А закон «О государственной тайне» предусматривает срок в 30 лет, который продлевается в исключительных случаях».

По его оценкам, количество нереабилитированных жертв политических репрессий составляет сотни тысяч человек.

У юристов правозащитной группы «Команда 29», которые представляют интересы Острякова, уже есть варианты дальнейших действий. Первый из них – это «послать в ФСБ запрос на ознакомление с материалами дела, получить отказ и обжаловать его», а второй – «оспорить отказ в реабилитации адмирала Колчака», рассказал юрист Максим Оленичев.

Он добавил, что «мы можем подать ходатайство о пересмотре решения Забайкальского окружного военного суда за 1999 год, так как адмирал был убит по политическим причинам».

20 лет назад Забайкальский суд счел, что адмирал не воспрепятствовал террору против гражданского населения на территории, занятой его войсками. Оленичев сообщил, что в 2017 году юристы «Команды 29» обжаловали в Верховном суде России п. 5 приказа за 2006 год, и суд подтвердил, что этот нормативный акт не создает препятствия для ознакомления с делами.

Однако это определение ВС необязательно для исполнения нижестоящими судами.

Остряков надеется добиться обнародования дела Колчака и после поднять дискуссию в обществе.

«Вопрос для дискуссии такой: можно ли отказывать в реабилитации человеку, который не был осужден? Каким образом осуществляются политические репрессии и как власть защищает тайну об этом? Конечно, Колчак – фигура противоречивая, он сам давал указания о репрессиях. Но мы стоим на позиции права или на принципах «око за око»?» – говорит активист.

Сам он ранее сталкивался с отказами ФСБ в предоставлении материалов дел: его семья тщетно пыталась получить материалы по прадеду, репрессированному, но не реабилитированному.

Александр Колчак – российский исследователь Арктики, адмирал, в годы Гражданской войны один из руководителей Белого движения, верховный правитель России в 1918–1920 годах.

В 1917 году он был командующим Черноморским флотом. Признал Временное правительство, но покинул Черноморский флот после требования матросов сдать оружие.

В июле 1917 года покинул страну, но в сентябре 1918-го приехал в Сибирь, где присоединился к Временному всероссийскому правительству и был выбран верховным правителем.

Правительству Колчака была подконтрольна значительная часть Сибири и Урала, его войска предпринимали попытки соединения с частями Белого движения в других регионах страны.

Колчак приказал расследовать убийство царской семьи, получил доступ к золотому запасу России (500 тонн). Его внутренняя политика вызывала протесты и восстания в тылу.

В январе 1920 года адмирала предали союзники: командование Чехословацкого корпуса задержало его во время отступления на восток и передало вместе с золотом большевикам в обмен на эвакуацию корпуса из России.

В ночь на 7 февраля 1920 года Колчака расстреляли без суда в Иркутске по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

В марте 2019 года умер Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Колчака.