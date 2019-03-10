Умер внук Колчака

Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Колчака, ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В сообщении на странице Союза потомков Галлиполийцев в Facebook говорится, что внук адмирала Колчака умер утром 9 марта после длительной болезни.

Сын адмирала Колчака Ростислав в 1919 году вместе с матерью покинул Россию и уехал сначала в Румынию, а потом во Францию. Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году, проживал в Париже. Окончил Сорбонну, несколько лет проработал в США, был джазовым музыкантом, некоторое время работал карикатуристом в одной из французских газет.

У него остался сын Александр (Александр Ростиславович звал его Александром Колчаком Третьим) и две дочери, которые проживают в США.

Александр Колчак вошел в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 – январь 1920). Участник русско-японской и Первой мировой войн.