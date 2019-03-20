Ученые предупредили любителей чая о риске рака пищевода

Ученые рассказали, что употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода, об этом говорится в исследовании международной научной группы.

В исследовании специалистов участвовали свыше 50 тыс. человек в возрасте от 40 до 75 лет. В среднем наблюдения проводились в течение девяти лет. За этот временной промежуток рак пищевода выявили у 317 добровольцев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на EurekAlert!

Исследование показало, что при употреблении более 700 мл чая температурой свыше 60 градусов Цельсия повышало риск развития болезни на 90%.

«Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако, согласно нашей работе, употребление очень горячего чая может повысить риск рака пищевода. Поэтому желательно подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить их», – рассказал ведущий автор исследования профессор Американского онкологического общества Фархад Ислами.

Ученые также давно спорят о вреде и пользе кофе. Несмотря на отсутствие единой точки зрения по этому вопросу, суд обязал калифорнийский кофейни предупреждать своих клиентов об угрозе рака от кофе.