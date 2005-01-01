Якутская модель пристыдила местных мужчин за реакцию на изнасилование

В связи с недавним изнасилованием жительницы Якутска мигрантом модель Полина Протодьяконова вспомнила о домогательствах со стороны политика.

Модель обратилась к якутским мужчинам с призывом не терять лицо и не наказывать невиновных, а начать с изменения самих себя. По ее словам, если бы приезжие видели отсутствие домашнего насилия и уважение к женщинам со стороны якутов, то и с их стороны насилия было бы меньше, пишет SakhaDay.

«То, что произошло в Якутске – это ужасно. Но насилуют не только приезжие. Среди нас, якутов, тоже есть насильники. Меня тоже когда-то пытались затащить в машину пару раз. Среди белого дня. И это были свои, якуты. Слава богу, обошлось, но факт есть факт. Так что, уважаемые наши мужчины, начните с себя. Меняйте свое поведение. Будьте защитниками, а не дикарями, которые бьют всех без разбору, стреляют из автомата в пьяном виде, ходят с оружием среди белого дня с заложником. Вот это позор нации», – высказала свое мнение Протодьяконова.

О происшествии с домогательствами местного политика в отношении модели вспомнила и директор студии танца «Завод» и директор модельного агентства NY Нюргуяна Яковлева.

«В 2006 году ну очень тогда большой чел самым наглым образом пытался силой затащить 19-летнюю, невинную еще Полину в свою машину, была настоящая борьба. Вот не будь меня там, с Полиной поступили бы так же, как и с этой женщиной. Я долгое время одна пыталась добиться, чтобы эти люди ответили за свои поступки или хотя бы извинились перед Полиной, ведь они чуть не испортили судьбу юной девушки саха», – рассказала она.

После последних событий Яковлева обратила внимание, что среди лидеров «защитников» недавно изнасилованной женщины она заметила человека, который в то время поддерживал политика в старой истории с домогательствами по отношению к модели.

Напомним, в Якутии молодой человек из Киргизии изнасиловал в гаражном боксе местную женщину, после чего отвез ее в автомастерскую к двум своим знакомым, откуда жертве удалось сбежать.