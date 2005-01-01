Якутская модель пристыдила местных мужчин за реакцию на изнасилование

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20 марта, среда  |  Последнее обновление — 19:31  |  vz.ru
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Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...

На Казахстан будут давить с удвоенной силой

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
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Назарбаев прощается, но никуда не уходит

Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Якутская модель пристыдила местных мужчин за реакцию на изнасилование

               20 марта 2019, 18:28
            Фото: instagram.com/polinaprotodyakonova
            Текст: Анастасия Норина

            Версия для печати  •
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            В связи с недавним изнасилованием жительницы Якутска мигрантом модель Полина Протодьяконова вспомнила о домогательствах со стороны политика.

            Модель обратилась к якутским мужчинам с призывом не терять лицо и не наказывать невиновных, а начать с изменения самих себя. По ее словам, если бы приезжие видели отсутствие домашнего насилия и уважение к женщинам со стороны якутов, то и с их стороны насилия было бы меньше, пишет SakhaDay.

            «То, что произошло в Якутске – это ужасно. Но насилуют не только приезжие. Среди нас, якутов, тоже есть насильники. Меня тоже когда-то пытались затащить в машину пару раз. Среди белого дня. И это были свои, якуты. Слава богу, обошлось, но факт есть факт. Так что, уважаемые наши мужчины, начните с себя. Меняйте свое поведение. Будьте защитниками, а не дикарями, которые бьют всех без разбору, стреляют из автомата в пьяном виде, ходят с оружием среди белого дня с заложником. Вот это позор нации», – высказала свое мнение Протодьяконова.

            О происшествии с домогательствами местного политика в отношении модели вспомнила и директор студии танца «Завод» и директор модельного агентства NY Нюргуяна Яковлева.

            «В 2006 году ну очень тогда большой чел самым наглым образом пытался силой затащить 19-летнюю, невинную еще Полину в свою машину, была настоящая борьба. Вот не будь меня там, с Полиной поступили бы так же, как и с этой женщиной. Я долгое время одна пыталась добиться, чтобы эти люди ответили за свои поступки или хотя бы извинились перед Полиной, ведь они чуть не испортили судьбу юной девушки саха», – рассказала она.

            После последних событий Яковлева обратила внимание, что среди лидеров «защитников» недавно изнасилованной женщины она заметила человека, который в то время поддерживал политика в старой истории с домогательствами по отношению к модели.

            Напомним, в Якутии молодой человек из Киргизии изнасиловал в гаражном боксе местную женщину, после чего отвез ее в автомастерскую к двум своим знакомым, откуда жертве удалось сбежать.


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