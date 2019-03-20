Зеленский сказал, кому бы уступил на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал, что был готов поддержать лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, если бы тот баллотировался в президенты.

«Я и еще один музыкант (Вакарчук – ред.), все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был (кандидатом – ред.), я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо – давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями», – передает слова Зеленского «Украинские новости».

Напомним, выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Ранее Святослав Вакарчук отказался от участия в них, но пообещал работать над тем, чтобы «проевропейские силы победили», и привести во власть молодых профессионалов.

Сейчас на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Ранее Владимиру Зеленскому предрекли победу во втором туре.