Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко сорвал заседание правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за решения кабмина продлить контракт с главой правления Нафтогаза Андреем Коболевым.

Ляшко фактически ворвался на заседание правительства, подошел к месту, где сидит Гройсман, и, перейдя на «ты», начал требовать предоставить возможность выступить.

«Из-за ваших дебильных решений на 30% возросла задолженность за коммуналку. Отмените решение правительства о повышении цен на газ и продлении контракта с Коболевым», – обратился он к премьер-министру, передает ТАСС.

В ответ Гройсман спокойно выслушал Ляшко, сделав ему замечание о том, что «некультурно врываться в зал заседания и начинать кричать». Премьер также заявил, что правительство было вынуждено принять вышеуказанные решения. «Я категорически против высоких тарифов. Но, как у ответственного человека, у меня не было другого выхода», – пояснил он необходимость повышения цен на газ, добавив, что в противном случае страна оказалась бы в состоянии дефолта.

Относительно продления контракта с Коболевым, глава правительства уточнил, что будет принято решение о конкурсе на новое управление компании через год – 20 марта 2020 года, и подчеркнул, что считает это решение «приемлемым». По словам Гройсмана, новый контракт с Коболевым не будет предполагать бонусов, огромный размер которых вызвал негативный резонанс в общественности, а зарплата будет снижена вдвое.

В феврале фракция «Радикальной партии» заблокировала трибуну Верховной рады Украины, потребовав снизить цену на газ для населения и уволить руководство Нафтогаза.

В последнее время на Украине заметно выросла стоимость товаров и услуг. Особенно подорожал газ. По некоторым данным с 1 января 2020 года цена на газ для украинцев вырастет до 12 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом. Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявлял, что украинское правительство, принимая решение о повышении тарифов на отопление, обрекает население страны на замерзание.

Сейчас, по официальным данным, задолженность украинцев за газ составила 26,4 млрд гривен (около 958 млн долларов), за отопление и горячую воду – 16,7 млрд (около 605 млн долларов), за электричество – 4,8 млрд (около 174 млн долларов).