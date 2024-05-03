В ЕС испугались требований репараций из-за конфискации активов России

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет FT со ссылкой на европейских чиновников, шквал требований о возмещении убытков, который может быть вызван изъятием активов, повлечет многолетние споры, передает ТАСС.

Издание ставит в пример вопрос о репарациях от Германии после двух мировых войн и претензии бывших колоний к метрополиям.

Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.