Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
В ЕС испугались требований репараций из-за конфискации активов России
В Евросоюзе опасаются, что изъятие российских активов на Западе может спровоцировать массовые требования репараций, пишет британская Financial Times (FT).
Как пишет FT со ссылкой на европейских чиновников, шквал требований о возмещении убытков, который может быть вызван изъятием активов, повлечет многолетние споры, передает ТАСС.
Издание ставит в пример вопрос о репарациях от Германии после двух мировых войн и претензии бывших колоний к метрополиям.
Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.