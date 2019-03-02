Овечкин первым в истории НХЛ забросил больше 45 шайб в 10 регулярных сезонах

Форвард Washington Capitals Александр Овечкин стал лидером НХЛ по количеству регулярных сезонов, в которых игрок забрасывал 45 и более шайб.

Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах. Россиянину удалось обойти по этому показателю спортсменов Уэйна Гретцки и Майка Босси, у которых по девять сезонов, сообщает Sportsnet в Twitter.

В пятницу российский нападающий в победном матче с New York Islanders (3:1) отметился 45-м голом в сезоне.

В феврале сообщалось, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ.