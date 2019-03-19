В Boeing рассказали о мерах по обеспечению полной безопасности 737 MAX

Руководство компании Boeing предпринимает меры для полного обеспечения безопасности эксплуатации лайнеров типа 737 MAX, следует из заявления президента и главного исполнительного директора компании Денниса Мюленберга.

Заявление было опубликовано на сайте компании, передает РИА «Новости».

В нем подчеркивается, что «безопасность лежит в основе того, кем мы являемся в Boeing, и обеспечение безопасного и надежного полета на наших самолетах является непреходящей ценностью и нашей абсолютной приверженностью».

Указывается также, что компания едина с клиентами, «международными регуляторами и государственными органами в стремлении поддержать расследование, установить факты произошедшего и предотвратить новые трагедии в будущем».

«Основываясь на фактах катастрофы рейса 610 авиакомпании Lion Air и поступающих сведений о рейсе 302 Ethiopian Airlines, мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность 737 MAX», – говорится в заявлении Мюленберга.

В данный момент сотрудники Boeing находятся на месте катастрофы в Эфиопии вместе со следователями, чтобы помочь в расследовании и предоставить техническую экспертизу.

Также вскоре будет выпущено «обновление программного обеспечения» и соответствующая программа подготовки пилотов для 737 MAX, «которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 компании Lion Air».

«Мы также осознаем и сожалеем о проблемах, которые приостановка эксплуатации флота создала заказчикам и пассажирам», – говорится в заявлении.

Напомним, самолет Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбился 10 марта. В октябре 2018 года аналогичный самолет, принадлежащий компании Lion Air, потерпел крушение в Индонезии.

Сообщалось, что между крушениями Boeing-737 MAX в Эфиопии и Индонезии есть сходство.

В понедельник были озвучены вероятные причины крушения Boeing в Эфиопии.

Авиакомпании по всему миру приостановили эксплуатацию Boeing-737 MAX. Всего прекращена эксплуатация примерно 75% самолетов этой модели.