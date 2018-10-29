Озвучены вероятные причины крушения Boeing в Эфиопии

По мнению немецких экспертов, причинами падения Boeing-737 Max в Эфиопии могли стать недостаточный уровень контроля при выпуске самолета и факт модернизации авиалайнера вместо сборки с нуля.

«Я полагаю, что ошибка заключалась в том, что самолет Boeing 737 Max 8 был модернизирован частично, а не построен заново, как полноценный летальный аппарат. И пилоты должны были, конечно, быть проинформированы об особенностях лайнера», – сказал профессор Технического университета Берлина, специалист по воздушному праву, адвокат, доктор Эльмар Гиемулла.

По его словам, Boeing-737 Max 8 является не самостоятельным проектом, а модернизированной версией Boeing-737, который «в течение десятилетий считался надежной машиной и «рабочей лошадкой» авиации», передает РИА «Новости».

Однако в связи с тем, что Boeing был вынужден конкурировать с Airbus, была выпущена новая модификация Boeing-737. Boeing-737 Max 8 должен был сравняться с моделью A320neo от конкурентов, которая отличалась «большей экономичностью».

«В результате, из расчетов стоимости, было принято решение навесить на старую 737-ю модель экономичные двигатели. Однако они намного крупнее обычных. Чтобы избежать касания ими земли их разместили немного дальше впереди от крыла. Это, в свою очередь, приводило к тому, что двигатели создавали нежелательное ускорение при наборе высоты, в результате чего самолет «задирал нос». Это нейтрализовалось включением программного обеспечения MCAS, которое в таких случаях снова «опускало нос». Об этом Boeing не сообщил покупателям и их пилотам и не обучил их должным образом», – пояснил Гиемулла.

Специалист считает, что к первой из двух катастроф Boeing-737 Max 8 за последние пять месяцев привели более 20 попыток пилотов выровнять самолет, однако они «проиграли битву».

Ранее стало известно, что между крушениями Boeing-737 MAX в Эфиопии и Индонезии есть сходство.

Напомним, самолет Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбился 10 марта. В октябре 2018 года аналогичный самолет, принадлежащий компании Lion Air, потерпел крушение в Индонезии, никто из 189 человек не выжил.

Авиакомпании по всему миру приостановили эксплуатацию Boeing-737 MAX. Всего прекращена эксплуатация примерно 75% самолетов этой модели.