ФСБ начала обыски в сети магазинов «Красная икра»

Сотрудники Федеральной службы безопасности и ее региональных подразделений проводят обыски и выемку документов в магазинах «Красная икра», рассказал источник.

Обыски ведутся в московских офисах и складах компании, а также в организациях Приморья и Сахалина, связанных с «Красной икрой», передает «Интерфакс».

Сообщается, что правоохранители имеют вопросы по уплате налогов и возможному участию компании в подозрительных финансовых операциях. По словам источника, «Красная икра» одна из немногих крупных торговых сетей в Москве, не принимающая к оплате пластиковые карты.

Помимо ФСБ, деятельностью сети заинтересовалась и Федеральная налоговая служба. Как передает ТАСС, проверки ФНС проводятся с целью пресечь использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности и установления реальных производителей продаваемой продукции.

Между тем, по информации РИА «Новости», столичные магазины «Красной икры» работают в обычном режиме, и про проведение обысков сотрудники магазинов не слышали.

Ранее сообщалось, ФСБ и ФНС начала обыски на агропромышленных предприятиях в 13 регионах России.