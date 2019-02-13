ФСБ начала обыски в крупных российских агрохолдингах

Сотрудники ФСБ и ФНС начали обыски на агропромышленном предприятии на Урале, сообщили в пресс-службе УФНС; СМИ сообщают о проведении обысков в 13 регионах.

На «Магнитогорской птицефабрике» подтвердили информацию о выемке документов, передает РИА «Новости».

«Что именно ищут, изымают, не знаем. Закончились или нет их действия, мы также не знаем», – отметили в компании.

Портал 78.ru сообщает, что в Ленинградской области обыски проводятся на Синявинской птицефабрике и ОАО «Волховский комбикормовый завод».

74.ru сообщает, что в Челябинской области ведутся обыски на предприятии «Чепфа», а также в офисах ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ГК «Здоровая Ферма».

В ФНС сообщили, что совместные с ФСБ проверки проведены в 13 регионах страны для ликвидации «площадок» поставщиков сельхозпродукции, которые могли использовать эти площадки для необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте продукции, передает ТАСС.

«По результатам данных мероприятий будет дана оценка степени вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов – переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка, которые ведут прозрачную закупочную деятельность, без наличия налоговых рисков», – сообщил представитель ФНС.

Сейчас, по данным ведомства, выявлены пять крупных «площадок» недобросовестных поставщиков, которые действуют для создания условий для легализации НДС, который заявляется в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка.

Представитель ФНС отметил, что служба с 2017 года ведет отраслевой проект по пресечению схем необоснованной налоговой оптимизации в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

«Результатом работы по «зерновому» проекту стало подписание налогоплательщиками Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, переход на прямые поставки и отказ от контрактов с налогоплательщиками, обладающими признаками «проблемных» и «транзитных», сообщили в ФНС.

Хартию подписали более 3,5 тыс. организаций из 76 регионов России, за II полугодие 2017 года и I полугодие 2018 года общая сумма выгоды бюджета оценивается в 57,4 млрд рублей. В то же время, отметил представитель ФНС, ведомство установило, что на рынке внутренней переработки сельскохозяйственного сырья продолжают действовать менее крупные региональные и межрегиональные «площадки», из-за которых происходит недопоступление налогов.