В районе Голанских высот откопали танк Т-34

Командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев рассказал, что во время патрулирования в районе Голанских высот российские военные полицейские обнаружили закопанный танк Т-34, который вытащили из земли и отреставрировали.

По словам Нумахаджиева, танк обнаружили, когда полицейские занимались оборудованием поста наблюдения, передает РИА «Новости».

«Танк был вкопан по башню, он с 1973 года, оказывается, здесь стоит. Мы не могли мимо этого пройти накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Привели в надлежащий вид Знамя Победы и сам танк Победы», – сказал командир батальона военной полиции, который руководил реставрацией танка.

Напомним, в январе в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии сформировали танковый батальон из 30 танков Т-34, переданных Лаосом российской армии.