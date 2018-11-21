Советские танки Т-34 вернулись из Лаоса в Россию

Минобороны Лаоса передало России 30 полностью исправных танков Т-34, сообщает российское военное ведомство.

Танки уже прибыли во Владивосток, преодолев морским путем свыше 4,5 тыс. км. По железным дорогам технику доставят в Наро-Фоминск, чтобы в дальнейшем использовать при проведении парадов Победы, обновления музейных экспозиций и съемках фильмов о Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Ведомство отметило, что Т-34 по праву считается лучшим танком своего времени, а установленные им рекорды, «видимо, уже никогда не удастся превзойти». При этом действующих образцов Т-34 осталось очень мало.

О возвращении танков с Лаосом удалось договориться год назад во время визита главы Минобороны России Сергея Шойгу. Техника «до недавнего времени стояла на вооружении армии Лаоса», сообщают российские военные.