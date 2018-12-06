Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео

На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.

В передаче «Военная приемка» телеканала «Звезда» отмечается, что в лаосской армии танки служат, как полноценные боевые единицы, хотя в России представляют из себя «военный антиквариат».

«В нашей части 31 такой танк, есть еще техника и в других батальонах», – рассказал журналистам командир бронетанкового батальона Кхампхонг Тумманивонг.

В материале сообщается, что на вооружение в Лаос танки 1944 года производства поступили в 1987 и до сих пор находятся в строю. Несмотря на жаркий лаосский климат, советскую боевую технику не переделывали под его условия.