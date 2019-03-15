Украинцы рассказали, на каком языке общаются дома

Часть жителей Украины (46%) общается со своими родственниками преимущественно или только на украинском, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Из этой группы 32,4% говорят исключительно на украинском, передает УНИАН со ссылкой на опрос института.

«В основном или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в том числе 15,8% разговаривают только на русском языке)», – говорится в исследовании.

24,9% украинцев в равной степени общаются на обоих языках. На других разговаривают 0,2% населения страны, 0,7% не смогли или отказались ответить на вопрос.

Всего было опрошено 2004 респондента, которые проживают в 129 населенных пунктах.

Исследование проводилось по четырехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени среди жителей старше 18 лет.

Опрос не проводился в Крыму и на неконтролируемых Киевом территориях Луганской и Донецкой областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10%, 2,1% – для показателей близких к 5%.