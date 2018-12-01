Украина заявила о подготовке Россией «наступления с моря»

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что ноябрьский инцидент в Керченском проливе является предпосылкой для нападения на Украину с моря.

«Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины относительно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы», – сказал Макеев, передает ТСН.

По его словам, действия российских властей в Керченском проливе и Азовском море являются подготовкой к наступлению на Украину.

Также Макеев уверен, что единственным решением проблемы является введение антироссийских санкций.

«Поймите, что это единственный мирный инструмент, которым владеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию», – сказал представитель дипведомства.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. Москва подчеркивает, что Киев совершил сознательную провокацию, это подтверждают юристы, которые обосновывают действия России защитой своей территории.