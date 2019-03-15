Пиар-менеджер певицы Началовой рассказала о состоянии артистки

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии артистки.

«Состояние стабильное. Ухудшений нет», – сказала Исаева, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях сообщили, что у Началовой началась сердечно-сосудистая недостаточность.

Исаева в четверг сообщала, что, по последней информации из больницы, девушке стало немного лучше.

Информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта.