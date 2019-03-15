В соцсетях сообщили о сердечно-сосудистой недостаточности у певицы Юлии Началовой

В соцсетях сообщили об ухудшении состояния певицы Юлии Началовой, ранее госпитализированной в тяжелом состоянии в Москве.

У артистки началась сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил телеграм-канал Mash. По этим же данным, в скором времени соберется консилиум врачей, который решит, как дальше лечить певицу.

Ранее концертный директор Началовой сообщила, что ее состояние улучшилось. До этого пиар-директор певицы Анна Исаева рассказывала, что, по последним данным из больницы, девушке стало немного лучше.

Информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта.