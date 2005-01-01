Появились подробности о болезни певицы Юлии Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии певицы, которая находится в коме. Тем временем, в Сети появились подробности о болезни артистки.

«Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше. На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая», – написала Исаева в своем Instagram.

Телеграм-канал Baza сообщил, что у певицы диагностировали красную волчанку еще несколько лет назад. Теперь врачи вынуждены ослабить иммунитет девушки, чтобы иммунные клетки перестали атаковать сам организм.

«Когда в Москве Юлия решила обратиться к врачам 51-й больницы, ситуация стала уже катастрофической. У нее на ноге была флегмона – острое воспаление. Но отсутствующий иммунитет просто не давал сигналов организму, и девушка не знала, что с ней происходит», – отметил автор канала.

По тем же данным, у певицы началась гангрена, в результате чего воспаление охватило весь организм.

Напомним, СМИ сообщили о том, что Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Исаева подтверждала, что артистку ввели в состояние искусственной комы.