Юлию Началову перевели из реанимации

Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором находилась Юлия Началова, подтвердила, что певицу перевели из реанимации.

«Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера», – сообщила сотрудница больницы телеканалу «Звезда».

Однако ранее PR-директор певицы Анна Исаева заявляла, что Началову ввели в состояние искусственной комы, чтобы дать организму отдохнуть.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.