Представитель Юлии Началовой рассказала о ее самочувствии

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15 марта, пятница | Последнее обновление — 10:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв бойни в мечетях Новой Зеландии достигло 40 человек
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Почему россияне стали больше тратить
Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее
За «Лидеров России» началась серьезная борьба
Шведы ищут повод для высылки российского дипломата
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Мир на глазах теряет «американскую мечту»
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...
«Очередная» российская катастрофа отменяется
Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с РоссиейПодробности...
Умер актер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителямПодробности...
В России отметили 8 Марта
В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественнымПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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