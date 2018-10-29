Эксперт объяснил решение о запрете полетов Boeing 737 Max в России

«Решение о приостановке полетов до выяснения обстоятельств – эмоциональное, принятое с учетом общественного резонанса для успокоения общественности и граждан всего мира», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя сообщения о запрете Росавиацией полетов Boeing 737 MAX 8.

Гусаров считает, что на сегодняшний день фактов, достоверно подтверждающих опасность этого самолета, не существует. Эксперт напомнил, что полеты Boeing 737 MAX приостановили и в США, однако сделали это без указания недочетов конструкции, а также без ограничения действия его сертификата, что означает право Boeing 737 MAX 8 летать по всему миру, в том числе и в России, где он дополнительно сертифицирован Росавиацией, заметил собеседник.

«Решение о приостановке полетов до выяснения обстоятельств – эмоциональное, принятое с учетом общественного резонанса для успокоения общественности и граждан всего мира. Можно спокойно выдохнуть: эти самолеты не летают и не будут летать до тех пор, пока комиссия не примет по ним решения», – сообщил Гусаров.

«В Париж переданы черные ящики разбившегося Boeing – их вскроют, расшифруют, поймут, что произошло и примут решение: ослаблять режим и выпускать их в небо, если это не связано с конструкцией; либо ужесточать требования к самолету и требовать от производителя доработок», – пояснил Гусаров.

Связывать тот факт, что Росавиация в течение четырех предыдущих дней не закрывала воздушное пространство для лайнеров Boeing 737 MAX с уже проданными билетами эксперт категорически отказался.

«Не связано ни в коем случае. Это связано с тем, что не было правовых оснований приостанавливать полеты и не было фактов подтверждающих, что самолет потенциально опасен. На сегодня таких фактов тоже нет, просто решение приняли с учетом общественного резонанса», – подытожил собеседник.

Напомним, Boeing 737 MAX потерпел крушение в Эфиопии. В октябре прошлого года аналогичный самолет разбился в Индонезии. Власти Китая и Евросоюза приняли решение закрыть воздушное пространство для полетов этих авиалайнеров.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский подал в Росавиацию запрос о проверке Boeing 737 MAX 8 на предмет безопасности.

Вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский объяснил почему Росавиация не торопилась закрывать российское небо для Boeing 737 MAX 8.