Эксперт пояснил, почему Росавиация не торопится закрыть российское небо для Boeing 737 MAX

«Я думаю, что задержка вызвана запланированностью рейсов, которые не совсем выгодно отменять», - сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Так он объяснил то, что Росавиация до сих пор не закрыла воздушное пространство России для аварийно-опасных лайнеров Boeing 737 MAX 8, хотя такие решения уже приняли Китай, ЕС и еще целый ряд стран.

«Выгоднее реализовать такую ситуацию: тот, кто купил билеты уже на ближайшие рейсы, вылетит и полетит. А в дальнейшем закончится продажа билетов на данный вид самолета до выяснения обстоятельств и получения новых данных», – предположил вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Напомним, что зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский рассказал газете ВЗГЛЯД о запросе, который он подал в Росавиацию – проверить на предмет безопасности лайнеры Boeing 737 MAX 8. Такой самолет, напомним, на днях потерпел крушение в Эфиопии, в октябре прошлого года аналогичный самолет разбился в Индонезии. Власти Китая и Евросоюза уже приняли решение закрыть свое небо для полетов этих авиалайнеров. Российские уполномоченные органы пока такого решения не приняли – и в профильном комитете Госдумы продложают ждать реакции от федерального ведомства.

«В ближайшее время это будет сделано, потому что такие события пугают пассажиров», – прогнозирует Андриевский. «Для пассажиров важнее всего безопасность, – подчеркивает он. – Некоторые уже начинают узнавать, на какой вид самолета они приобретают билеты. И, если это касается того вида самолета, который недавно упал, то они могут отказываться и уже отказываются».

Андриевский замечает, что «есть люди, которые, в принципе, боятся летать на самолете до своей точки назначения». А при возникновении дополнительной негативной информации они просто отказываются от покупки билета на такой самолет.