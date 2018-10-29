В Госдуме ждут от Росавиации ответа об эксплуатации в России Boeing 737 MAX 8

«Хорошо, что наши перевозчики используют всего лишь два Boeing 737 MAX 8. Вопрос, почему российское небо до сих пор не закрыли для таких машин, нужно задать Росавиации», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владимир Афонский. Он обратился к руководству Росавиации с запросом о проверке безопасности этих лайнеров, два из которых разбились за последние пять месяцев.

«Официальный запрос на имя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько был отправлен вчера», – сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Ответ пока не получен, но, подчеркнул собеседник, «по имеющейся информации, в телефонном разговоре, когда обсуждался этот вопрос, стало понятно, что ситуация находится на контроле».

Напомним, в минувшие выходные Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Эфиопии, погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян). В октябре прошлого года аналогичный самолет разбился в Индонезии через несколько минут после вылета. После нынешнего инцидента власти Китая, крупнейшие страны Европы, а затем Евросоюза в целом приняли решение закрыть свое небо для полетов Boeing 737 MAX 8. Российские власти такое решение пока не приняли.

«Этот вопрос должен быть адресован Росавиации, – подчеркивает депутат Афонский. – 10 марта погибли, в том числе три российских гражданина. Поэтому я искренне надеюсь, что Росавиация предпримет все действия к тому, чтобы безопасность наших перелетов в воздушных пространствах будет обеспечена».

В своем обращении к главе Росавиации Нерадько депутат просит «принять меры по обеспечению безопасности граждан, которые пользуются услугами российских авиакомпаний, эксплуатирующих данную модель самолетов».

«Я искренне рад, что компания S7 своим решением остановила эксплуатацию этих воздушных судов. Но мы знаем, что в заказе у компании еще девять воздушных судов, которые должны получить до 2020 года, – отметил Афонский. – Причем аналогичные модели самолетов заказали также компания «Победа», «Уральские авиалинии».

Собеседник выразил надежду, что Росавиация подключится «и до выяснения причин катастроф (так как обе катастрофы случились при взлете воздушных судов) решение об эксплуатации данных воздушных судов приниматься не будет».

«Хорошо, что у нас всего лишь два воздушных авиалайнера аналогичной модели. А, например, в КНР их 96. И то, что КНР, авиалинии Сингапура, Вьетнама и нескольких других стран, сейчас приняли такое решение, говорит о том, что все обеспокоены эксплуатацией данной модели воздушных судов», – указал депутат Афонский.