НАСА отдало дань уважения Юрию Гагарину

Tекст: Валерия Городецкая

НАСА посвятило пост в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Международному дню полета человека в космос, передает РИА «Новости». В своем сообщении агентство подчеркнуло значение полета Юрия Гагарина, который в 1961 году стал первым человеком, вышедшим в космическое пространство.

«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году», – сказано в публикации.

Кроме того, в публикации отмечен и первый запуск американского шаттла в 1981 году.

Ранее президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

Космонавты на Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики, пожелав им благополучия и радости от новых побед в космосе.