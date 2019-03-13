СК назвал причину самосуда в приморской школе

Основной причиной самосуда над пятиклассником в городе Большой Камень стало то, что сотрудники школы не помогли разрешить конфликт, заявили в СУ СК по Приморскому краю.

«Следствием установлено, что основной причиной произошедших событий явилось непринятие сотрудниками школы действенных мер по разрешению имевшейся конфликтной ситуации и невозможность опекуна по ряду причин обеспечить надлежащий присмотр и воспитание мальчика», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Старший помощник председателя СК Александра Бастрыкина Игорь Комиссаров прибыл в Приморский край. Он встретился с учителями школы и родителями детей, в том числе с опекуном пострадавшего школьника.

Педагогический коллектив указал на отсутствие достойной оплаты труда, недостатки формирования штата школы, обилие бумажной работы в ущерб воспитанию детей и недостаточное количество творческих и спортивных кружков для учеников.

Комиссаров также провел встречу с мальчиком, находящимся в реабилитационном центре.

СК в Приморье возбудил уголовное дело после причинения побоев пятикласснику в городе Большой Камень. Этот школьник, по словам учеников школы и их родителей, мучал остальных учащихся. В полицию также поданы встречные заявления об избиении детей пятиклассником.

Этот инцидент стал одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрешать конфликты в школах.