Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну

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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:47  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Сталинисты не знают Сталина

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
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Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина. Подробности...
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Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
Самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать на крючке. И так – в любой сфере. Подробности...
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          Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну

          «Ребенок начал позволять себе нецензурные выражения и прочее. Муж не сдержался и макнул его головой в унитаз»   21 февраля 2019, 20:25
          Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Что делать, чтобы пятиклассники не доводили одноклассниц до операционной, а родителям не приходилось макать школьных хулиганов головой в унитаз?

          Практически в каждом учебном заведении есть как минимум один, а в худшем случае целая группа хулиганов, справиться с которыми преподаватели не в состоянии. И многие родители могут представить себя на месте того отца, который макнул хулигана головой в унитаз.

          Впрочем, не меньшее количество взрослых будут требовать крови этого родителя, потому как трогать чужих детей нельзя ни в каком случае.

          Для целой страны не так уж принципиально, действительно ли пострадавший школьник ударил девочку так, что той удалили селезёнку, или мы имеем дело с наговорами. Это важно для Большого Камня, так что расследование должно быть тщательным и всеобъемлющим.

          Но, повторим это еще раз, подобные хулиганы есть в каждой школе. И очень важно, чтобы конфликтные ситуации пресекались задолго до перехода в стадию физического воздействия – и конфликты между детьми, и тем более конфликты с участием взрослых.

          Бывший детский омбудсмен Павел Астахов несмотря все скандалы, сопровождавшие его работу на этом посту, безусловно разбирается в теме. В интервью газете ВЗГЛЯД он отметил, что основная вина лежит не на хулигане, но и не на родителе, который не смог сдержаться. Потому что пресечением конфликтов должно заниматься школьное руководство.

          «Очевидно, что там назрел конфликт, и то, что про него либо не знали, либо старались не замечать и не предпринимали никаких действий, – это прямая вина руководства образовательного учреждения и системы образования. Задача руководителя образовательного учреждения – в соответствии с Законом об образовании – организовать условия, безопасные для жизни и здоровья всех участников образовательного процесса», – подчеркнул Астахов.

          «Если у мальчика опекун – бабушка, и она не справляется, то можно поставить вопрос о назначении дополнительной опеки, это может быть не только родственная опека. Если совсем не справляется, то у нас есть целая сеть специализированных учреждений открытого и закрытого типа, куда помещают по решению суда детей с девиантным поведением и где их перевоспитывают», – напомнил он.

          По мнению бывшего омбудсмена, в стране есть все необходимые законы, просто их надо внимательнее читать и использовать. «Ответственные люди есть на местах, у нас вся система укомплектована – начиная от губернатора, который лично отвечает за каждого ребенка, и кончая уполномоченными на местах, которые также за это отвечают. Нужно, чтобы нашелся человек грамотный, опытный, компетентный, умный, толковый. Это может быть и уполномоченный, и руководитель городского образования, и вице-губернатор, и прокурор, который соберет всех – и детей, и родителей, и опекунов, и представителей органов опеки и ПДН за один стол и скажет: вы не выйдете отсюда, пока не найдете решения. И этот вопрос решится», – уверен Астахов.

          Конечно, привлекать вице-губернаторов к решению каждого школьного конфликта – это, наверное, перебор. Но в случаях, когда дело доходит до реального насилия, лишним не будет.

          Скажем, в Москве подросток сломал челюсть ровеснице. К такому случаю не грех подключиться профильному вице-мэру.

          Вообще, подростковая жестокость в последние годы растет – это статистически зафиксированный факт.

          «По общероссийской статистике, более 10 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижается. При этом жестокость детей возрастает. Возрастает серьезно. Рост тяжких и особо тяжких преступлений за последний год составил 17%», – сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД полковник полиции Станислав Колесник.

          По данным Совбеза, ситуация еще хуже. Николай Патрушев назвал показатель в 25% – это рост особо тяжких преступлений, которые совершают несовершеннолетние.

          Конечно, можно во всем винить интернет и видеоигры, но всплески подростковой жестокости бывали и в советское время, когда интернет еще был локальным проектом министерства обороны США.

          Поэтому, как ни относись к Астахову лично, похоже, в данном конкретном случае он прав. Большую часть времени дети и подростки проводят в школе под постоянным присмотром – учителей на уроках и видеокамер на переменах. Родителям по сравнению даже с временами 10-летней давности гораздо проще обмениваться информацией и координировать свое взаимодействие с администрацией школы благодаря «родительским чатам».

          Впрочем, и с чатами бывают непростые случаи: в Петербурге переехавшая с Украины женщина чуть не зарезала удалившую ее из детсадовского чата местную жительницу.

          В любом случае у современных учителей и современных родителей больше технических возможностей для того, чтобы контролировать поведение детей и координировать свои действия, не доводя ситуацию до «разборок» с применением физической силы.

          Но подростковая жестокость все равно растет. Попыток устроить в школах массовые бойни на американский манер всё больше не только в России, но и в патриархальной Белоруссии.

          Возможно, это вызвано тем, что у учителей банально нет времени на корректировку поведения детей и подростков. По сравнению с советскими временами количество разнообразных отчетов, которые должны заполнять преподаватели, значительно увеличилось.

          Возможно, дело в смене поколений: уходит «советская школа» и приходят родившиеся в постсоветские времена учителя, которые не очень понимают, как справляться с неадекватно ведущими себя подростками.

          Правда, нервы не выдерживают в первую очередь у представителей «старой школы»: в Комсомольске-на-Амуре и в Тольятти детей избили учительницы с 24-летним и 41-летним стажем соответственно.

          Причем в Комсомольске поведение избитого учительницей ребенка очень похоже на то, что писали про пострадавшего мальчика из Большого Камня: кидался стульями, прокусил учительнице палец, тыкал одноклассникам в глаза ручкой.

          И опять непонятно, почему директор и завуч не обратились в органы опеки с просьбой или даже с требованием перевести мальчика в спецшколу.

          Конечно, спецшкола – отнюдь не панацея, и это должно оставаться крайней мерой. Так мы возвращаемся к описанному Астаховым рецепту: собрать всех – и детей, и родителей, и опекунов, и представителей органов опеки и ПДН за одним столом. Причем не после того, как проблемный ребенок искалечит одноклассника или доведет учителя до нервного срыва, а после первых же проявлений агрессии.

          Возможно, Министерству просвещения вместо того, чтобы бодаться с издательствами за формирование федерального перечня учебников, в котором Генпрокуратура нашла коррупциогенные факторы, следовало бы обратить внимание на волну насилия в школах. Организовать, например, службу психологической помощи, которая бы выезжала в проблемные регионы. Или прописать необходимость присутствия в штате каждой школы квалифицированного специалиста-конфликтолога, а не нынешних декоративных психологов, многие из которых не вполне понимают, чем занимаются.

          Но делить рынок учебников объемом в 30 миллиардов рублей куда интереснее и приятнее, чем заниматься неблагодарной работой по наведению элементарного порядка в школах.


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