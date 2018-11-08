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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:37  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

Британские компьютерные тролли активно работают на УкраинеФото: Bob Strong/Reuters
Британия командировала на Украину спецподразделение, «выполняющее военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции». Появившаяся информация об этом взбесила британское минобороны. Что делает на Украине так называемая 77-я бригада, насколько эффективна ее работа – и как на это должна реагировать Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
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Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
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Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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    Самые секретные подлодки России

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

          Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на дом   4 декабря 2018, 08:16
          Фото: скриншот сайта
          Текст: Станислав Борзяков

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          Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться.

          В центре внимания – сайт CPidzhak, как бы предлагающий услуги по аренде детской одежды. Издание News.ru и активисты движения «Сдай педофила» разоблачили его как площадку по торговле детьми, хотя разоблачать там особенно нечего – для любого очевидно, что речь идет не об аренде одежды.

          Стандартное объявление выглядит следующим образом: фотография ребенка, а ниже подпись типа «фотомодель Мальвина, пять лет, 100 тысяч в час». Можно добавить в корзину, связаться с продавцом по Телеграмму, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на дом. При оптовой покупке (на 5 или более часов) скидка 30%.

          Вряд ли найдется наивный, готовый предположить, что кому-то может понадобиться почасовая аренда обычной детской пижамки по цене нового айфона или трех билетов до Парижа и обратно. И можно даже не уточнять, что CP – это известная в даркнете аббревиатура, обозначающая детское порно (childporno).

          Столичное управление Следственного комитета уже начало проверку изложенной выше информации. И следствие, будем считать, разберется, установив истину. Однако уже сейчас есть обоснованные подозрения: дело совсем не в том, что «педофилы обнаглели и в открытую торгуют детьми», как пишут возмущенные комментаторы.

          Нужно понимать две вещи.

          Во-первых, обвинения в сексуальной эксплуатации детей в российском обществе не просто очень серьезные, а окончательные. В нашей стране нулевая толерантность к педофилам, любая история на эту тему гарантирует скандал и повышенную активность правоохранительных органов. Более того, по факту обвинения в педофилии зачастую отмирает даже принцип презумпции невиновности, таким обвинениям верят сходу, без каких-либо доказательств, причем не только на уровне СМИ и общества, но и в судах: известны откровенно абсурдные приговоры. 

          Проще говоря, за вычетом закрытых групп (например, образовательных учреждений, детских домов, монастырей, где все друг на друга повязаны) в стране нет проблемы «обнаглевших от безнаказанности педофилов». Скорее, наоборот, существует риск стать случайной жертвой ложного обвинения.

          Во-вторых, заявления о том, что извращенцы торгуют детьми в интернете, – это, к огромному сожалению, правда. Налицо наличие целой индустрии, за функционерами которой охотятся правоохранительные органы всего мира. Но речь в данном случае идет о даркнете, позволяющем пользователям сохранять анонимность. Это не означает, что они неуязвимы (уязвимы; газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой проблеме и путях ее решения), но они относительно защищены и пытаются защитить себя еще больше. Отсюда сервера где-нибудь в Океании, оплата криптовалютами, позволяющими сохранить анонимность, а вдобавок – целый комплекс приемов для конспирации и «отвода глаза»: пароли, явки, кодовые слова, шифры – и так далее.

          Это необходимо педофилам не только потому, что правоохранительные органы охотятся за ними и в «темном сегменте Сети» тоже, но и ввиду нулевой толерантности людей к их извращенным потребностям. Даркнет наводнен персонажами, имеющими серьезные проблемы с законом, но у них есть собственное «гражданское общество». Даже торговцы наркотиками и ворующие информацию с кредиток хакеры с удовольствием сдают полиции извращенцев, занятых сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Даже для многих преступников дети – это святое.

          Но в случае CPidzhak товар, что называется, показан «лицом». Сайт находится в общем доступе, зарегистрирован в России и практически не пытается играть в конспирацию. При этом он предлагает даже не детское порно, а торговлю детским телом. Это прямо-таки огромный бордель с 5–8-летними «моделями», из которых 15 девочек и 11 мальчиков. Поверить в такое (в том числе в такую глупость и такую наглость) просто невозможно: если бы кто-то действительно создал подобный бордель, было бы чистым самоубийством «палить» его таким вот образом.

          Следовательно, это фейк. И то, что мы имеем дело именно с фейком, доказано уже сейчас: фотографии детей-«моделей» были попросту скопированы с просторов интернета (что устанавливается простым поиском по фотографиям), некоторым снимкам уже более пяти–семи лет. Сейчас все они удалены с сайта. Вместо них предлагается посмотреть на фотографию Андрея Чикатило и надпись Я ИХ ВСЕХ СЪЕЛ (детей, видимо), однако нельзя сказать наверняка – это владельцы сайта так «пошутили» или хакеры-активисты постарались.

          (скриншот сайта cpidzhak.ru)
          (скриншот сайта cpidzhak.ru)

          Весь вопрос в том, кому был нужен этот фейк? Если он действительно имеет какой-нибудь педофильский подтекст, следствие, как было сказано выше, разберется. Но если это «фейк ради фейка», то чего ради он был создан?

          Первая и самая очевидная версия – это мошенники. У педофилов «попроще и понаивнее» банально выманивают деньги, прекрасно понимая, что за этим не последует жалоба в полицию, мол, мне семилетнюю девочку для утех обещали привезти, но кинули.

          Второй вариант – это «ловля педофилов на живца». Подобными подставами могут заниматься сами правоохранители, в том числе ради составления «базы педофилов» и улучшения статистики по раскрываемости громких дел. В ряде стран, например, в Австралии, где законодательство позволяет подобные методы, силовики сами размещают в даркнете детское порно, разыскивая его потребителей.

          «Ловлей на живца» могут заниматься не только правоохранители, но и общественные движения. Правда, фальсифицировать историю с «борделем для педофилов» ради лайков и повышения собственной узнаваемости в данном случае довольно глупо: все сделано очень примитивно, и концы потом обязательно найдутся. Однако не остыла еще недобрая память проекта «Оккупай-педофиляй», ультраправые активисты которого ловили «извращенцев» на подставную утку – какого-нибудь подростка из числа сторонников ради того, чтобы ограбить и поглумиться. Большинство из этих активистов ныне осуждены, а идейный лидер – небезызвестный Максим Марцинкевич, он же Тесак – получил десять лет тюрьмы по обвинениям в причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

          Наконец, третья версия. Акцентирование такого понятия, как криптовалюта, и упоминание мессенджера Телеграмм может быть частью очередной кампании по запрету и того, и другого как «инструментов международной педофилии». У педофилов много разных «инструментов», включая обычные деньги и самые разные мессенджеры, но криптовалюты и Телеграмм в данном случае можно заранее оправдать: «магазин детей» оказался липой.

          Мораль всей этой истории очень проста: в эпоху, когда балом правят фейки, а изощренная манипуляция общественным мнением идет на нескольких уровнях сразу, не нужно делать скоропалительных выводов, наоборот, стоит подвергать сомнению практически все, что приносит грязная пена с бескрайних просторов интернета. Прежде чем кричать «дожили!» и «доколе?», стоит выделить хотя бы десять минут, чтобы сравнить концы с краями.

          Сказке про мальчика и волков не один век. Но случаи, когда под воздействием фейков происходят даже госперевороты, мы имеем до сих пор. Одному из таких как раз недавно исполнилось ровно пять лет


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