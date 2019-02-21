Школьник сломал челюсть старшекласснице в Москве

Подросток ударом сломал челюсть старшекласснице в Москве, девочка госпитализирована, сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник РИА «Новости» рассказал, что сообщение об инциденте поступило из детской больницы.

«Школьник на перемене ударил старшеклассницу, она доставлена в больницу с закрытым переломом челюсти», – сообщил источник.

По данному факту проводится проверка, отметил он.

Ранее в Приморье родители школьников побили пятиклассника, который, по их мнению, избивал других детей и портил их имущество.