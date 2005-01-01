Супруга побившего пятиклассника мужчины объяснила его поведение

Супруга мужчины, который побил пятиклассника в приморской школе, объяснила поступок мужа нервным срывом.

Женщина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что мужчина не планировал вершить самосуд над ребенком.

Она пояснила, что за день до инцидента проходило родительское собрание, где родители всех детей пришли к мнению, что нужно принимать срочные меры.

«На следующий день они встретились перед школой случайно – мой супруг и мама девочки, которая попала в больницу из-за его (пятиклассника) удара с подозрением на разрыв селезенки. Они хотели еще подписи собрать родителей. И мой супруг решил зайти и поговорить с этим мальчиком. Видимо, так как этот ребенок начал вести себя неадекватно по отношению к взрослому человеку – он начал позволять себе нецензурные выражения и прочее – муж не сдержался и решил макнуть (головой в унитаз – прим. ВЗГЛЯД) его, дабы привести его в чувство и показать, что нельзя так вести себя», – рассказала женщина.

Она пояснила, что мальчик терроризирует всех детей в школе не первый год. В прошлом учебном году, по ее словам, две девочки перевелись из-за него в другой класс.

«Одну девочку он очень сильно ударил по голове, там тоже были какие-то последствия у ребенка. Что еще сказать? Не только наш класс от него страдает. У младших классов он в столовой деньги отбирает, вещи рвет, режет, портит, позволяет себе с ножом приходить в школу и резать чужие куртки. Там много инцидентов. Это не сегодня и не вчера все произошло», – поделилась она.

Родительница также отметила, что директор учреждения никак не реагировала на жалобы родителей. На время проверки она, как и классный руководитель, была отстранена от работы.

«По предварительным данным, в школе длительное время имела место конфликтная ситуация в классе, приведшая к совершению преступления, а обращения родителей в администрацию школы оставались без внимания», – сообщили в приморском Следственном комитете, передает РИА «Новости».

И.о. замглавы поселка, где находится школа, Светлана Березницкая сообщила, что конфликтный ребенок состоит на учете в комиссии ПДН.

«Он подрался с мальчиком из другого класса. На комиссии он сказал, что осознал вину, они с этим мальчиком пожали друг другу руки, извинился. Дети, которые проходят через комиссию, редко говорят, что осознают вину, извиняются», – отметила Березницкая.

Напомним, региональный СК возбудил уголовное дело после причинения побоев 12-летнему школьнику. В полицию также поданы встречные заявления об избиении детей пятиклассником.