Новость о готовящейся под Новгородом забастовке врачей оказалось фейком

Сведения о том, что врачи Окуловской ЦРБ в Новгородской области собираются объявить забастовку, оказалась фейковой, следует из открытого письма медиков.

«Мы, врачи Окуловской ЦРБ, выражаем озабоченность попыткой придать нашему беспокойству о будущем районной медицины политическую окраску. Мы никогда и никого не уполномочивали выступать от нашего имени с заявлениями сомнительного характера. Тем более не пытались угрожать жителям Окуловского района отказом от выполнения своих профессиональных обязанностей, оказания медицинской помощи, спасения людей. Забастовка врачей, о которой от нашего имени со ссылкой на московских оппозиционных деятелей сообщил ряд средств массовой информации, невозможна ни с юридической, ни с этической точек зрения», – приводит портал «53 новости» текст письма.

Врачи отмечают, что копившимися проблемами новгородского здравоохранения сейчас пытаются воспользоваться для решения задач, далеких от медицинской тематики. Политики направляют усилия на эскалацию обстановки вокруг новгородской медицины и использование врачей как статистов в их политической игре. Такое поведение врачи называют «откровенной провокацией».

«Не хотим иметь с этим ничего общего», – заявляется в письме.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что предупреждений от представителей медицинских учреждений о планируемой забастовке врачей в правительство Новгородской области не поступало, передает «Интерфакс».

«Отделение так называемого «Профсоюза врачей», которое якобы возглавляет заявивший о забастовке Дмитрий Соколов, нигде не зарегистрировано, оно не может представлять интересы всех медиков региона, а сам Д.Соколов не имеет отношения к медицинской отрасли», – отметили в областном правительстве.

Отмечается также, что фонд заработной платы в медучреждениях области не сокращался.

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о готовящейся в Новгородской области забастовке медработников. В правительстве региона заявили, что на территории Новгородской области не зарегистрирована организация «Альянс врачей», выступившая с громким заявлением, а ее представитель Дмитрий Соколов не имеет отношения к медицине. В действительности окуловский активист, взявший на себя смелость говорить от имени всего медицинского сообщества – бывший фельдшер, больше десяти лет работающий печником.