Увеличилось число больных эхинококкозом ульяновских суворовцев

По итогам обследования всех курсантов Суворовского военного училища в Ульяновске число заболевших эхинококкозом увеличилось до 54, сообщил депутат Госдумы от региона Алексей Куринный.

«По состоянию на 26 февраля 2019 года проведено медицинское обследование 100% воспитанников училища, из которых у 54 зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз», – приводит он в своем Facebook ответ военного прокурора Центрального военного округа Александра Антюфеева.

Курсанты с эхинококкозом направлены в центральный военный госпиталь А.А.Вишневского «для более углубленного медицинского обследования и оказания специализированной врачебной помощи», говорится в полученном депутатом документе.

Отрабатываются все версии возможного заражения воспитанников, отмечается в ответе.

Причина и время заражения эхинококкозом пока не установлены.

28 февраля сообщалось, что заболели 49 курсантов училища.

По факту массового заболевания суворовцев, о котором стало известно прошедшей зимой, возбудили уголовное дело. Среди версий называлась возможность заражения молодых людей через еду, а также через насвай – некурительный табачный продукт, содержащий экскременты животных.