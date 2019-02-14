Версию заражения ульяновских суворовцев через еду исключили

Эксперты исключили версию заражения воспитанников ульяновского Суворовского училища через продукты питания, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Сейчас изучаются все варианты, за исключением (одного). Отброшен в полном объеме вопрос, связанный с заражением через продукты питания», – цитирует Морозова ТАСС.

Он уточнил, что официальная версия случившегося не обнародована.

«Больше медики говорят о «собачьем следе». Очень важно, что эта зараза носит чисто локальный характер, на той территории, на которой это произошло, то есть, на территории училища», – сказал он.

На прошлой неделе Россельхознадзор полагал, что заражение могло произойти в столовой суворовского училища.

Напомним, у 26 воспитанников Суворовского училища выявили эхинококкоз, который привел к появлению червей в легких курсантов. По факту массового заболевания суворовцев в Ульяновске возбудили уголовное дело.

Позднее заболевших эхинококкозом воспитанников Суворовского училища в Ульяновске отправили на лечение в Москву.