Число заболевших эхинококкозом ульяновских суворовцев выросло почти вдвое

Диагноз эхинококкоз подтвердили 49 воспитанникам ульяновского суворовского училища, сообщило Министерство здравоохранения России.

Информацию о состоянии больных курсантов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» депутат Государственной думы от Ульяновской области Алексей Куринный.

В письме Минздрава депутату сообщается, что в настоящее время на обследовании находятся все 518 воспитанников училища и 305 сотрудников учебного заведения, в том числе, 42 работника столовой. Обследование проводится в ульяновском военном госпитале Минобороны, областной детской клинической больнице, городской детской клинической больнице Ульяновска и на базе городской клинической больницы №1.

До сих пор сообщалось, что эхинококкоз был выявлен у 26 курсантов суворовского училища. Заболевание спровоцировало появление червей в легких. По факту массового заболевания суворовцев возбудили уголовное дело.

Ранее озвучивалась версия заражения молодых людей через еду, но затем она была опровергнута. По одной из версий курсанты могли подхватить эхинококкоз через насвай – некурительный табачный продукт, содержащий экскременты животных.

Эхинококкоз – болезнь, вызываемая ленточными червями рода Echinococcus. Инфицирование происходит при попадании личинок паразита через зараженные пищевые продукты, воду или прямой контакт с животными – переносчиками.