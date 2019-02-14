Озвучена новая версия заражения ульяновских курсантов червями

Курсанты Суворовского училища в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом через насвай – некурительный табачный продукт, в составе которого есть экскременты животных.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Если в состав насвая входит помет, то от него вполне могло произойти заражение. Но когда начали говорить про каких-то собак... Знаете, эта версия не выдерживает никакой критики. А вообще установить источник заражения крайне сложно – любые животные могут быть передаточным звеном. Паразитирует эхинококк и в человеке. Сейчас думают, что источником может быть трава или немытые фрукты и овощи. Но это сомнительно. Когда это произошло, кто-то знает? Это ведь случилось не один-два месяца назад, а раньше», – пояснил собеседник издания в медицинских кругах.

Между тем источник в училище высказался скептически относительно предположения о заражении эхинококкозе через насвай. «Такая версия не обсуждалась, зафиксированных случаев употребления насвая среди подростков не было», – заявил он.

Один из родителей суворовцев убежден, что его сын точно не употреблял насвай и сказал, что в учреждении собраны лучшие из лучших курсантов.

Также он рассказал, что в Минобороны родителям зараженных детей предложили подписать им один из документов на выбор: «Одну, что суворовцы пройдут химиотерапию, другую – что родители полностью берут на себя ответственность за лечение своего ребенка».

По данным издания, в Москве сейчас проходят лечение 33 курсанта, и еще одна группа едет из Ульяновска на лечение.

Напомним, у воспитанников Суворовского училища выявили эхинококкоз, который привел к появлению червей в легких курсантов. По факту массового заболевания суворовцев в Ульяновске возбудили уголовное дело. Группу заболевших эхинококкозом воспитанников Суворовского училища в Ульяновске отправили на лечение в Москву.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что эксперты исключили версию заражения воспитанников ульяновского Суворовского училища через продукты питания.